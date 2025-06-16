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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تغلق الحدود البرية مع إيران في ظل الصراع مع كيان الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية
محمد على


أغلقت السلطات الباكستانية الحدود البرية المشتركة مع جارتها إيران على خلفية التوترات العسكرية الجارية بين طهران وتل أبيب منذ الجمعة الماضية.

أوضحت وسائل إعلام، أن قرار الغلق جاء على خلفية التصعيد العسكري المتزايد بين إسرائيل وإيران منذ الجمعة الماضية بعدما أقدمت إسرائيل على اغتيال عدد من القيادات العسكرية الإيرانية، وتنفيذ ضربات ضد عدد من المنشآت النووية الإيرانية.

وفي وقت سابق دعا وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ لوضع استراتيجية مشتركة للرد على العدوان الإسرائيلي المستمر.

ودعا وزير دفاع باكستان الدول الإسلامية لوضع استراتيجية للرد على إسرائيل.

وأدان الوزير الباكستاني الهجوم الإسرائيلي على إيران، ووصفه بأنه تهديد خطير للسلام الإقليمي والعالمي، مؤكدًا أن إيران ليست مجرد دولة مجاورة لبلاده بل هي دولة شقيقة تربطها علاقات عميقة مع باكستان، وذلك وفقًا لوسائل إعلام باكستانية.

وحذّر من أنه إذا لم يتضافر العالم الإسلامي، فستصبح كل دولة هدفًا في نهاية المطاف، وقال: "إن الطريقة التي استهدفت بها إسرائيل اليمن وإيران وفلسطين تُظهر مخططًا أكبر. تواجه معظم الدول الإسلامية بالفعل مخاطر أمنية. القيادة القوية ضرورية الآن".

وأردف: يدي إسرائيل ملطخة بدماء الأبرياء.. باكستان تقف بحزم إلى جانب إيران وستواصل دعمها في المحافل الدولية.

باكستان إيران الاحتلال أهم الأخبار

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