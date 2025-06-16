43 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر بمستشفيات قطاع غزة المحاصر بارتقاء 43 شهيدا بنيران الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 26 من منتظري المساعدات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وقبلها بوقت قصير، كانت قد أفادت وزارة الصحة بغزة بارتقاء 20 شهيدا وأكثر من 200 مصاب بنيران جيش الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات غربي مدينة رفح.



وقال الإعلام الحكومي بغزة أن الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت للمرة العاشرة لتعتيم الحقيقة وتعميق الكارثة الإنسانية.



وتواصل قوات الاحتلال عمليات الإبادة الجماعية في غزة حيث دمرت غزة بالكامل وقتلت بكل وحشية أكثر من ٥٥ ألف شهيد منذ أكتوبر ٢٠٢٣.