بولندا تكشف عن طلب مواطنيها في إسرائيل مغادرة كيان الاحتلال

نقل راديو بولندا اليوم عن المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندي باول فرونسكي، قوله "إن بعض البولنديين في إسرائيل أبدوا رغبتهم ​​في المغادرة وطلبوا الدعم.

أشار إلى أنه لا يزال من الممكن مغادرة إسرائيل عبر البر أو البحر، وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة وفقا لتطورات الوضع".

ومن المقرر أن تبدأ عملية إجلاء الرعايا البولنديين من إسرائيل والشرق الأوسط اليوم أو غدا.

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات على العديد من الأهداف العسكرية في إيران، بما في ذلك منشآت نووية.. وردا على ذلك، أطلقت القوات الإيرانية عددا من الصواريخ استهدفت العديد من المواقع في إسرائيل.