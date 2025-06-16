الحرس الثوري : عملياتنا ضد الكيان الصهيوني ستستمر حتى زواله

أكد الحرس الثوري الإيراني، فجر الإثنين، استهدافه منظومات القيادة والسيطرة للجيش الاسرائيلي، وذلك في الموجة الأخيرة من الهجمات الصاروخية، معلناً عن بدء مرحلة جديدة من الهجمات بقوة وشدة أكبر من السابق.

وفي بيان له، قال إنّ “العملية تمت باستخدام أساليب مبتكرة، وبالاستفادة من القدرات الاستخباراتية والتجهيزية مما أدى إلى إرباك أنظمة الدفاع متعددة الطبقات لدى الاحتلال، لدرجة أن أنظمة الدفاع الجوي الصهيوني استهدفت بعضها البعض”.

وتابع أنّه على الرغم من الدعم الأمريكي والغربي الشامل للكيان، وامتلاكه أحدث التقنيات الدفاعية، أصابت الصواريخ أهدافها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بدقة ونجاح كبير”.

ولفت أنّ “الموجة الجديدة من الهجمات الصاروخية من قِبل القوة الجوفضائية لحرس الثورة كانت أقوى وأشد من سابقاتها”.

وقال: “إنّنا نشهد اليوم تحقق الوعود الصادقة التي أطلقها الشهداء باقري، سلامي وحاجي زاده، والذين أكدوا مراراً أن عملية “الوعد الصادق 3″ وما سيتبعها من عمليات ستكون أكثر تدميراً ودقة وشدة من سابقاتها”.

وشدد أن “هذه العملية أثبتت خطأ تقديرات وحسابات العدو المتوهم تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف قائلاً: “يجب عليهم الآن أن يشهدوا انهيار هذا الكيان الصهيوني الغاصب”.

وختم الحرس الثوري بيانه، قائلا: “هذه العمليات المؤثرة، الدقيقة، والموجّهة ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان المصطنع والمجرم ستستمر حتى زواله التام”.