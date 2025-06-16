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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم| إيران تشن أعنف هجوم على إسرائيل منذ بداية التصعيد.. مقـ.تل وإصابة العشرات وتدمر المباني.. والحرس الثوري يحذر أمريكا

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

100 صاروخ.. اللقطات الأولى للهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل| فيديو

رصدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الاثنين، بدء هجوم إيراني على عدة مناطق في إسرائيل، ما دفعها إلى إصدار تحذيرات للسكان بضرورة التوجه إلى المناطق المحصنة حفاظًا على سلامتهم.

بدء هجوم إيراني واسع النطاق على مناطق مختلفة بإسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن إيران بدأت هجومًا واسع النطاق بالصواريخ على مناطق مختلفة من إسرائيل.

ارتفاع حصيلة قتـ.لى القصف الإيراني على بات يام إلى 9 إسرائيليين وإصابة المئات

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة بات يام جنوب تل أبيب إلى تسعة قتلى، بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ الإسرائيلية من انتشال جثتين إضافيتين من تحت أنقاض المباني المدمرة، بحسب ما أفادت به "القناة 14" العبرية.

تصعيد سيبراني غير مسبوق ضد إسرائيل.. تفاصيل

أعلنت شركة “رادوير” الإسرائيلية المتخصصة في الأمن السيبراني، أمس الأحد، تسجيل زيادة حادة بنسبة 700% في الهجمات الإلكترونية ضد إسرائيل خلال اليومين الماضيين مقارنة بالفترة التي سبقت الثاني عشر من يونيو.

بسبب إيران.. جيش الاحتلال يقلص قواته في غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إعادة تموضع قواته العسكرية، مع تقليص أعداد الجنود المنتشرين داخل قطاع غزة، ونقل جزء من تلك القوات لتعزيز الأمن على الحدود الشمالية والشرقية، في ظل استمرار المواجهة مع إيران.

وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار التحرك ضد إيران تاريخي وصعب

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، القرار الأخير الذي اتخذته بلاده بشأن شن العمليات العسكرية ضد إيران بأنه قرار "تاريخي وصعب"، لكنه كان ضروريًا.

مقتـ.ل 3 أشخاص وإصابة العشرات في الهجوم الإيراني على إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 60 شخصًا في الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

النظام الصهيوني ينهار.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

قال الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، إن قواته نفّذت موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، واصفًا إياها بأنها "أقوى وأكثر تدميرًا من الضربات السابقة"، مشيرًا إلى استخدام "أساليب مبتكرة وتقنيات معلوماتية ومعدات متطورة" في تنفيذ الهجوم.

تضرر المباني في إسرائيل بعد الهجوم الإيراني.. فيديو

شنت إيران هجوماً جديداً بالصواريخ الباليستية على إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الإثنين، في أعنف موجة قصف منذ بدء التصعيد بين الجانبين.

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