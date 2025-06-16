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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتـ.لى القصف الإيراني على بات يام إلى 9 إسرائيليين وإصابة المئات

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة بات يام جنوب تل أبيب إلى تسعة قتلى، بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ الإسرائيلية من انتشال جثتين إضافيتين من تحت أنقاض المباني المدمرة، بحسب ما أفادت به "القناة 14" العبرية.

وقالت القناة إن عدد القتلى الإجمالي منذ بداية الهجمات الإيرانية على إسرائيل ارتفع إلى ستة عشر قتيلاً، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض في المواقع المستهدفة.

صاروخ باليستي إيراني 

وبحسب التفاصيل التي أوردتها القناة، فقد تعرض مبنى سكني مكون من عشرة طوابق في بات يام لإصابة مباشرة بصاروخ باليستي ضمن وابل كثيف من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران ليلة السبت باتجاه وسط إسرائيل، ما أسفر عن انهيار أجزاء واسعة من المبنى وإحداث دمار واسع.

ووفق بيانات الشرطة الإسرائيلية، أصيب ما بين 180 و275 شخصاً، من بينهم ستة على الأقل في حالة خطيرة، بينما لا يزال ما بين 20 و35 شخصاً في عداد المفقودين، مع استمرار أعمال البحث عن ناجين وسط الحطام.

حجم غير مسبوق للدمار  

وصفت السلطات المحلية في بات يام حجم الدمار بأنه "غير مسبوق"، موضحة أن 61 مبنى قد تضرر بفعل الهجوم، من بينها ستة إلى سبعة مبانٍ تعرضت للدمار الكامل نتيجة القصف الصاروخي المكثف.

وفي تطور ميداني آخر، شنت إيران مساء الأحد سلسلة جديدة من الهجمات الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب وميناء حيفا، حيث أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نحو 30 صاروخاً إيرانياً أُطلق في هذه الرشقة الأخيرة من التصعيد.

دخلت المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، مع تبادل كثيف للضربات التي طالت منشآت استراتيجية وأهدافاً حيوية على الجانبين، وسط قلق دولي متزايد من انفجار الأوضاع بشكل شامل، وتزايد الدعوات الدولية إلى ضبط النفس وعودة الطرفين إلى طاولة الحوار.

بات يام إسرائيل طهران إسرائيل وإيران إيران

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