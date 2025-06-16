بحوزتهم 200 كيلو متفجرات.. إيران تعلن اعتقال عملاء للموساد في طهران

أعلنت الشرطة الإيرانية عن اعتقال عميلين يتبعان لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، خلال عملية أمنية جنوب شرق العاصمة طهران، أسفرت عن مصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات المتطورة.

مصادرة متفجرات وطائرات مسيّرة ومنصات إطلاق

ووفق تصريحات المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، فإن قوات الأمن تمكنت خلال عمليتين منفصلتين في مقاطعة "ري" من ضبط أكثر من 200 كيلوجرام من المتفجرات، إضافة إلى 23 طائرة مسيّرة ومنصات إطلاق وأجهزة توجيه وتحكم كانت بحوزة المعتقلين.

شبكة أوسع من العملاء في ألبرز وطهران

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا" قد كشفت في وقت سابق عن اعتقال عميلين آخرين للموساد في محافظة ألبرز شمال طهران، حيث كانا يشاركان في تصنيع متفجرات وقنابل لتنفيذ عمليات داخل البلاد.

إحباط هجمات جديدة قبيل التنفيذ

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية أن السلطات أوقفت في 14 يونيو مركبات محملة بطائرات مسيّرة إسرائيلية الصنع، وأعلنت في اليوم التالي عن إبطال مفعول قنبلة كانت مزروعة في إحدى ضواحي جنوب طهران.