إيران.. ضبط مصنع لتجميع مسيرات إسرائيلية في طهران

أفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الاثنين، بأن السلطات الإيرانية اكتشفت مصنعًا مكونًا من ثلاثة طوابق، في جنوب العاصمة طهران، استُخدم في تجميع طائرات مُسيّرة إسرائيلية الصنع.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، ووكالة "تسنيم" شبه الرسمية المرتبطة بالحرس الثوري، نقلًا عن مسؤولين في الشرطة، إن أجزاء الطائرات تم إدخالها بطرق متعددة، وتم تجميعها في الورشة، بهدف إطلاقها.

كانت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت، في الساعات الأولى بعد بداية الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر يوم الجمعة الماضي، أن جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) يعمل من قلب إيران.