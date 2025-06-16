تضرر المباني في إسرائيل بعد الهجوم الإيراني.. فيديو

شنت إيران هجوماً جديداً بالصواريخ الباليستية على إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الإثنين، في أعنف موجة قصف منذ بدء التصعيد بين الجانبين.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الهجمة الإيرانية الأخيرة وُصفت بأنها "الأوسع حتى الآن"، حيث استهدفت عدة مناطق من بينها تل أبيب وحيفا، وأسفرت عن انهيار عدد من المباني، وسط مشاهد دمار واسعة النطاق.

عشرات المصابين ومفقودون تحت الأنقاض

وأعلنت المصادر الطبية الإسرائيلية عن إصابة 90 شخصاً جراء الهجوم، نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم اثنان في حالة حرجة، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني التي تضررت بفعل الصواريخ الإيرانية.

في غضون ذلك، أفادت وكالة "فرانس برس" بوقوع انفجارات قوية سُمع دويها في مدينة القدس، بينما دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، من الجليل شمالاً وحتى إيلات جنوباً، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية عن سقوط عدة صواريخ في المنطقة الوسطى.

أضرار في منشآت الطاقة وتحذيرات عاجلة من الجيش الإسرائيلي

وأشارت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية إلى اندلاع حريق في محطة كهرباء حيفا نتيجة القصف، وهو ما أكدته لاحقاً شركة الكهرباء الإسرائيلية التي أعلنت عن أضرار واسعة في منشآتها بسبب سقوط الصواريخ.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، موضحاً أن منظومات الدفاع الجوي تعمل بكامل طاقتها لاعتراض هذه التهديدات المتواصلة.

وفي بيان طارئ أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، طُلب من السكان دخول المناطق المحمية فور سماع صافرات الإنذار، مع التشديد على ضرورة البقاء داخل الملاجئ حتى صدور تعليمات رسمية بالخروج الآمن.

ونشر الجيش خريطة توضح نطاق التحذيرات، مشيراً إلى أن "كل دائرة حمراء تمثل مئات الأشخاص الذين يضطرون حالياً للهرع إلى الملاجئ هرباً من الصواريخ الباليستية الإيرانية"، على حد تعبيره.

الخارجية الإسرائيلية تتهم طهران باستهداف المدنيين

وفي أول تعليق رسمي، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً اتهمت فيه طهران بالتصعيد الخطير، قائلة إن "النظام الإيراني يواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل مستهدفاً المدنيين، ومجبراً العائلات المذعورة على حمل أطفالها والفرار إلى الملاجئ في أنحاء البلاد".

يأتي هذا التصعيد بينما تشهد المنطقة حالة من الغليان العسكري غير المسبوق، وسط تصاعد الدعوات الدولية المطالبة بوقف فوري للتصعيد ومنع انفجار الوضع نحو مواجهة إقليمية شاملة.