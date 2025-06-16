100 صاروخ.. اللقطات الأولى للهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل| فيديو

رصدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الاثنين، بدء هجوم إيراني على عدة مناطق في إسرائيل، ما دفعها إلى إصدار تحذيرات للسكان بضرورة التوجه إلى المناطق المحصنة حفاظًا على سلامتهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إيران أطلقت نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل في هذه الموجة من الهجمات.

⚡️🇮🇱🇮🇷BREAKING:



MASSIVE BARRAGE OF MISSILES FROM IRAN.



Missiles from Iran made direct impact in Haifa, Tel Aviv, and Bnei Brak



Several impacts in and around Haifa, including at least one at the Haifa Oil Refinery.



HAIFA OIL REFINERY IS ON FIRE. pic.twitter.com/ZR6YE9esMv — Suppressed News. (@SuppressedNws) June 16, 2025

وسُمع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من إسرائيل، شملت شرق تل أبيب، وغرب القدس، ومدينة حيفا، بالإضافة إلى محيط مطار بن جوريون.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط عدة صواريخ في وسط إسرائيل وتم استدعاء طواقم "نجمة داوود الحمراء" إلى عدة مواقع سقوط في منطقة وسط إسرائيل.

🔻 تل ابيب تعيش يوماً صعباً pic.twitter.com/GA8QbItxWX — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) June 16, 2025

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدة صواريخ سقطت في مدينة تل أبيب، ما أسفر عن تسجيل إصابات مباشرة في عدد من المواقع، بينها مبنى سكني.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن التحذيرات من هجوم إيراني وشيك تشمل كافة أرجاء البلاد، ودعت السكان إلى البقاء قرب الأماكن المحصنة حفاظاً على سلامتهم.