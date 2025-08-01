وجع قلب.. مصرع فتاة وخطيبها و2 آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ

شهد طريق «الحامول ـ السحايت» بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، حادثًا مأساويًا، لقي فيه شاب وخطيبته وزوجة عمها وسائق توكتوك مصرعهم، إثر في حادث تصادم بين مركبة توكتوك كانت تقلهم مع سيارة ملاكي.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم على طريق «الحامول ـ السحايت»، ووقوع وفيات ومصابين.

هرعت سيارات الإسعاف والشرطة على الفور، وجرى نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى الحامول المركزي لقربه من الحادث.

وتبين من خلال المعلومات الأولية أثناء قيادة «إ.غ» طالب مقيم بمدينة الحامول لسيارة ملاكي في اتجاه قرية السحايت اصطدم مع مركبة توكتوك قيادة «م.ن» 33 سنة، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد مركبة التوكتوك، ومرافقيه «هـ.ع» 38 سنة، وابنة شقيق زوجها «ع.ع» 25 سنة، مقيمان بمحافظة سوهاج وخطيب الأخيرة «ص.ع» 30 سنة، مقيم بقرية السحايت، دائرة مركز الحامول.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 13648 لسنة 2025م، جنح مركز الحامول، وأخطرت جهات التحقيق.