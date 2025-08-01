بالأسماء.. ننشر تفاصيل الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة بكفر الشيخ

اعتمد اللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025م.

مساعدو مدير أمن كفر الشيخ

شملت الحركة تكليف اللواء عبد اللطيف مزروع، مساعدًا لمدير الأمن للأمن العام، واللواء حسام نبيه، مساعدًا لمدير الأمن للشرطة المتخصصة، واللواء هيثم غنيم، مساعدًا لمدير الأمن للوحدات، واللواء محمد فاروق بدران، مساعدًا لمدير الأمن للأفراد والتدريب، واللواء أحمد عبد السميع، مساعدًا لمدير الأمن للشؤون المالية، واللواء أحمد المندوه، مساعدًا لمدير الأمن لفرقة دسوق واللواء محمد صبري، مساعدًا لمدير الأمن لفرقة الحامول.

حركة رؤساء ومفتشي المباحث

وشملت الحركة تجديد الثقة في العقيد رامي عبد الصمد شرف الدين، مفتشًا للمباحث للمنطقة المركزية، والمقدم محمد إبراهيم قطاطو، مفتشًا للمباحث بمراكز الرياض، وسيدي سالم، وقلين، والمقدم أحمد عادل قطاطو، رئيسًا لمباحث المرور، والمقدم أحمد بسيوني، رئيسًا لمباحث التموين.

كما تضمنت الحركة، المقدم عمر الغريب، رئيسًا لمباحث مركز بيلا، والمقدم محمد هاني عصر، رئيسًا لمباحث مركز كفر الشيخ، والمقدم محمد كرم، رئيسًا لمباحث مركز الرياض، والمقدم فؤاد الفقي، رئيسًا لمباحث مركز دسوق، والرائد مصطفى حامد، رئيسًا لمباحث مركز الحامول، والرائد محمد يوسف، رئيسًا لمباحث قسم شرطة بيلا، والرائد محمد أبو شعيشع، رئيسًا لمباحث قسم أول كفر الشيخ، والرائد أحمد خفاجي، رئيسًا لمباحث قسم ثان كفر الشيخ، الرائد عمر أبو السعود، رئيسًا لمباحث مركز قلين، الرائد أحمد عصام، رئيسًا لمباحث مركز البرلس، الرائد محمد عاطف، رئيسًا لمباحث مركز سيدي سالم، الرائد أحمد مطاوع، رئيسًا لمباحث مركز فوة، الرائد إسلام القرضاوي، رئيسًا لمباحث قسم دسوق، الرائد أحمد عبد الباعث الفقي، رئيسًا لمباحث مركز مطوبس.

الحركة العامة لضباط الشرطة بكفر الشيخ لعام 2025

وكانت الحركة العامة لضباط الشرطة لعام 2025م، والتي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، شهدت تجديد الثقة في اللواء إيهاب عطية، مديرًا لأمن كفر الشيخ، واللواء عبد الحليم فايد، نائباً لمدير الأمن، واللواء دكتور سامح العزب، مديرًا لإدارة المرور.

كما شهدت الحركة تعيين اللواء محمد فوزي، مديرًا لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، وتجديد الثقة في العميد أحمد الصباحي، رئيسًا للمباحث الجنائية، والعقيد محمد عبد العزيز خفاجي، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بدسوق، والعقيد محمد أبو الخير، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالحامول.