«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

وجهت سيدة استغاثة للمساعدة في علاج ابنتها «إيلين»، كاشفة عن معاناتها في تحمل مسئولية أبنائها بمفردها، منذ انفصالها عن زوجها قبل نحو عام و3 أشهر.

وقالت السيدة خلال فيديو ظهرت فيه وهي تستغيث: «منفصلة من سنة و3 شهور وشايلة مسئولية ولادي لوحدي، وهو مش بيسأل عليهم خالص».

وأضافت أنها طلبت من طليقها علاج ابنتهما بعدما تعرضت لوعكة صحية استمرت لفترة، إلا أنه لم يهتم بالأمر، موضحة أنها حاولت الاستفادة من التأمين الطبي الخاص بعمله لعلاج ابنتها.

وأوضحت: «روحت تبع التأمين بتاع شغله لأنه متأمن عليه كويس، وروحت أكشف عليها وطلبوا تحاليل ودكتور متخصص علشان يعرفوا مشكلتها إيه».

وأشارت إلى أنها توجهت إلى محكمة الأسرة لإنهاء إجراءات متعلقة بالتأمين، وحصلت على تصريح، إلا أن الشركة التي يعمل بها طليقها رفضت تنفيذ الأمر، بحسب روايتها، مؤكدة أنها أبلغتها بعدم وجود قانون يجبره على علاج أبنائه.

وانهارت السيدة باكية خلال حديثها، قائلة إنها تعرضت للطلاق ظلمًا، وإنها كانت تتمنى أن تستمر حياتها بشكل طبيعي، مضيفة: «لما روحت محكمة الأسرة حكمولي نفقة 2200 ورضيت واشتغلت وبكمل عليهم».

وكشفت أنها توقفت عن العمل منذ شهر يونيو الماضي بسبب تعرض سيارتها لعطل، الأمر الذي زاد من صعوبة ظروفها المعيشية.

واختتمت السيدة استغاثتها قائلة: «أنا بس عايزة أعالج ولادي وأكلهم وأشربهم، مش عايزة حاجة تاني»، موضحة أنها تعيش في ظروف صعبة منذ فترة طويلة: «أنا نايمة على الأرض أكتر من سنتين وساكتة، وهدومي في كراتين من قبل ما أتطلق، وأنا دي حالتي».