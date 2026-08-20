أهل السُنة جميعًا يؤمنون بكرامات الأولياء .. داعية إسلامي يوضح

أكد الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي، أن الله سبحانه وتعالى اصطفى عبادًا من خلقه بأمور ليست في كثيرين، موضحًا أنه لا يشترط أن يكون هذا الشخص مسلمًا أو غير مسلم.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، كان هناك قائد يُدعى أبو مسلم الخولاني، وعندما تم أسره، وُضع في النار، لكنه خرج منها دون أي آثار للحريق.

ولفت إلى أن سيدنا عمر قال: «الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من يحاكي سيرة الأنبياء»، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصًا لهم كرامات، وعلينا كمسلمين أن نعترف بالكرامات التي أعطاها الله لبعض عباده.

وأشار إلى أن أهل السنة جميعًا يؤمنون بأن هناك كرامات للأولياء، وأن هناك أشخاصًا في مجتمعاتنا لهم كرامات من الله، وعلينا أن نعترف بها.