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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المركز الإعلامي للأزهر يحذر من استغلال اسم المؤسسة أو مكانتها في الترويج لخدمات سياحية

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
إيمان طلعت

تابع المركز الإعلامي للأزهر ما تروجه بعض الشركات السياحية من إعلانات تتضمن - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - الإيحاء بوجود اعتماد من الأزهر لبرامجها أو خدماتها تحت لافتة «الإشراف الديني» أو «الإشراف الدعوي»، مؤكدًا أن الأزهر لا تربطه أي صلة - رسمية أو غير رسمية - بأي من هذه الشركات أو الجهات، وأن ما يرد في تلك الإعلانات لا يمثل بأي حال من الأحوال موافقة الأزهر الشريف أو اعتماده أو إشرافه على ما تقدمه تلك الجهات من برامج أو خدمات.

 

استغلال اسم الأزهر من بعض شركات السياحة 

وحذر المركز الإعلامي من استغلال اسم الأزهر الشريف أو شعاره أو مكانته في الترويج لمثل هذه الخدمات، أو الزج باسم شيخ الأزهر أو صفة مستشاريه في هذا السياق، مؤكدًا أن اختصاصات المستشارين المعتمدين لدى الأزهر تنحصر في الشؤون التعليمية، والعلاقات الخارجية، وشؤون الوافدين، وشئون بيت الزكاة والصدقات، ولا تربطهم أي صلة بهذه الجهات أو بما تروجه من خدمات بأي حال من الأحوال.

وشدد المركز الإعلامي على أن الأزهر لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسم المؤسسة ومكانتها، والتصدي لأي محاولة لاستغلالها أو الإيهام بوجود شراكات أو أي وجه للتعاون أو أي صورة من صور الاعتماد أو الإشراف مع جهات لا تمت إلى المؤسسة بصلة، لا من قريب ولا من بعيد.

الأزهر المركز الإعلامي للأزهر استغلال اسم الأزهر المركز الإعلامي من استغلال اسم الأزهر استغلال اسم الأزهر من بعض شركات السياحة

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