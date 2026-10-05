وزير الأوقاف يتفقد مسجد عبد الوهاب الشعراني تمهيدًا لبدء التطوير الشامل.. صور

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مسجد ومقام العارف بالله السيد عبد الوهاب الشعراني بمنطقة باب الشعرية في القاهرة، تمهيدًا لبدء أعمال الصيانة والإحلال والتطوير الشامل للمسجد، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بتطوير مساجد آل البيت والأولياء والصالحين والحفاظ على قيمتها الدينية والتاريخية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الجولة جاءت للوقوف ميدانيًا على حالة المسجد ومتابعة الترتيبات الخاصة بأعمال التطوير، بما يحقق رفع كفاءة المكان ويلبي احتياجات أهالي المنطقة ورواد المسجد ومحبي العارف بالله عبد الوهاب الشعراني.

ورافق وزير الأوقاف خلال الجولة عدد من قيادات الوزارة، من بينهم اللواء المهندس محمد عراقي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، والمهندسة سماح السيد، مدير عام الشئون الهندسية بالوزارة، والشيخ أحمد جمال، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى جانب عدد من القيادات الدعوية بالمديرية.

كما شارك في الجولة ممثلون عن «مؤسسة مساجد» التي تتعاون مع الوزارة في تنفيذ أعمال التطوير، وهم الأستاذ مظهر عبد الدائم، عضو مجلس أمناء المؤسسة، والمهندس عمرو مصطفى، مدير الإدارة الهندسية بالمؤسسة.

واطلع الوزير خلال الجولة على التصورات الهندسية الخاصة بتطوير المسجد، والتصميم المقترح الذي أعدته المؤسسة بالتنسيق مع القطاع الهندسي بوزارة الأوقاف، حيث تشمل خطة التطوير معالجة الأضرار والعيوب التي تعرض لها مبنى المسجد بفعل مرور الزمن، إلى جانب تحديث شبكات المرافق والخدمات.

وتتضمن الأعمال كذلك تطوير منظومة الصوت والإضاءة، مع التأكيد على عدم المساس بالهوية المعمارية للمسجد ومقام الشيخ عبد الوهاب الشعراني، والحفاظ على طابعه التاريخي والروح التراثية التي تميزه.

وشدد وزير الأوقاف على أن الوزارة تعمل على تنفيذ الرؤية الرئاسية الخاصة بإعمار بيوت الله وتطويرها، مؤكدًا أن الاهتمام بمساجد الأولياء والعلماء لا يقتصر على أعمال الصيانة والتجديد، وإنما يرتبط أيضًا بالحفاظ على جانب مهم من التراث الديني والحضاري المصري.

ووجّه الدكتور أسامة الأزهري الأجهزة الهندسية المختصة بسرعة استكمال الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي لأعمال التطوير في أقرب وقت، بما يستجيب لتطلعات أهالي المنطقة ومريدي ومحبي العارف بالله عبد الوهاب الشعراني.