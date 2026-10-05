قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن مفاجأة للمواطنين بعد الشائعات الأخيرة
وزير الأوقاف يتفقد مسجد عبد الوهاب الشعراني تمهيدًا لبدء التطوير الشامل.. صور
ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟
بحسم 97.22% من الشكاوى.. وزير الري يوجه بالتعامل الفوري مع طلبات المواطنين وتطوير المنظومة المائية
القوات المسلحة اليمنية: دمرنا 364 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي
الولايات المتحدة تسحب قاذفات بي-1 من قاعدة بريطانية وسط مخاوف أمنية
بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم
في يوم المعلم|وزير التعليم: كل عام وأنتم أصحاب رسالة لا تنتهي وأثركم يبقى بعقول الأجيال
من العلمين إلى القارة السمراء.. تعزيز التكامل الاقتصادي وتحويل الفرص الاستثمارية لمشروعات حقيقية
اللهم في هذا الصباح .. 7 كلمات عن النبي تحصنك من كل شر
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18
"القاهرة كلمة السر".. كيف قرأت صحافة جنوب أفريقيا فوز موسيماني على منتخب مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يتفقد مسجد عبد الوهاب الشعراني تمهيدًا لبدء التطوير الشامل.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبد الرحمن محمد

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مسجد ومقام العارف بالله السيد عبد الوهاب الشعراني بمنطقة باب الشعرية في القاهرة، تمهيدًا لبدء أعمال الصيانة والإحلال والتطوير الشامل للمسجد، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بتطوير مساجد آل البيت والأولياء والصالحين والحفاظ على قيمتها الدينية والتاريخية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الجولة جاءت للوقوف ميدانيًا على حالة المسجد ومتابعة الترتيبات الخاصة بأعمال التطوير، بما يحقق رفع كفاءة المكان ويلبي احتياجات أهالي المنطقة ورواد المسجد ومحبي العارف بالله عبد الوهاب الشعراني.

ورافق وزير الأوقاف خلال الجولة عدد من قيادات الوزارة، من بينهم اللواء المهندس محمد عراقي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، والمهندسة سماح السيد، مدير عام الشئون الهندسية بالوزارة، والشيخ أحمد جمال، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى جانب عدد من القيادات الدعوية بالمديرية.

كما شارك في الجولة ممثلون عن «مؤسسة مساجد» التي تتعاون مع الوزارة في تنفيذ أعمال التطوير، وهم الأستاذ مظهر عبد الدائم، عضو مجلس أمناء المؤسسة، والمهندس عمرو مصطفى، مدير الإدارة الهندسية بالمؤسسة.

واطلع الوزير خلال الجولة على التصورات الهندسية الخاصة بتطوير المسجد، والتصميم المقترح الذي أعدته المؤسسة بالتنسيق مع القطاع الهندسي بوزارة الأوقاف، حيث تشمل خطة التطوير معالجة الأضرار والعيوب التي تعرض لها مبنى المسجد بفعل مرور الزمن، إلى جانب تحديث شبكات المرافق والخدمات.

وتتضمن الأعمال كذلك تطوير منظومة الصوت والإضاءة، مع التأكيد على عدم المساس بالهوية المعمارية للمسجد ومقام الشيخ عبد الوهاب الشعراني، والحفاظ على طابعه التاريخي والروح التراثية التي تميزه.

وشدد وزير الأوقاف على أن الوزارة تعمل على تنفيذ الرؤية الرئاسية الخاصة بإعمار بيوت الله وتطويرها، مؤكدًا أن الاهتمام بمساجد الأولياء والعلماء لا يقتصر على أعمال الصيانة والتجديد، وإنما يرتبط أيضًا بالحفاظ على جانب مهم من التراث الديني والحضاري المصري.

ووجّه الدكتور أسامة الأزهري الأجهزة الهندسية المختصة بسرعة استكمال الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي لأعمال التطوير في أقرب وقت، بما يستجيب لتطلعات أهالي المنطقة ومريدي ومحبي العارف بالله عبد الوهاب الشعراني.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف مسجد ومقام السيد عبد الوهاب الشعراني باب الشعرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار

غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

مصطفى شوبير

شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

مصر وجنوب افريقيا

5 أسباب وراء خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وديا في غياب محمد صلاح

ترشيحاتنا

وزير العمل

تدريب من أجل التشغيل.. فتح باب التقديم لبرنامج تدريبي لتعيين 300 شاب

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبرأ

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر

الأنبا أنطونيوس يلتقي كاهن السريان

الأنبا أنطونيوس يستقبل كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر

بالصور

عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته
عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته
عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

طريقة عمل البطاطا بالكراميل.. وصفة شتوية سهلة بطعم غني ومكونات بسيطة

البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة

دينا الشربيني تتألق في أحدث جلسة تصوير

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

فيديو

لما جبريل

لما جبريل عن أزمة مصرية وزوجها الصيني: لا للتعميم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد