أحمد موسى في المستشفى.. مصطفى بكري يكشف آخر تطورات حالته الصحية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الإعلامي أحمد موسى يرقد حاليًا في أحد المستشفيات، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا وأنه أصبح على وشك التعافي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن وزير الصحة وعددًا من المسؤولين تواصلوا مع أحمد موسى للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن حالته مستقرة وفي تحسن مستمر.

استكمال فترة العلاج

وتابع أن أحمد موسى سيتوقف عن تقديم برنامجه لفترة مؤقتة، على أن يعود إلى الشاشة في أقرب وقت ممكن، عقب استكمال فترة العلاج والاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية.