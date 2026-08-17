قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم : ضبطنا حالات مخالفات فردية جارٍ التحقق منها والتعامل معها بحسم
الخرباوي : جماعة الإخوان الإرهابية ذئاب جائعة بلا دين أو خلق
اتصال سري مع كيم .. تصريح مفاجئ من ترامب قبل المناورات العسكرية على حدود كوريا الشمالية
ترخيص ونسب ومهن محظورة .. لماذا شدد قانون العمل قواعد تشغيل الأجانب في مصر؟
ارتفاع اليورو وتراجع الدولار والريال .. تحركات في أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
مهاجم كالياري الإيطالي يدخل العناية المركزة
ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه الشاب رسميا.. تفاصيل
وزير التعليم: إلغاء الفترة المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول العام الدراسي 2027/ 2028
بعد قرار التموين الجديد .. كيف تغيرت تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم؟
300 ألف جنيه مكافأة.. أوقاف القاهرة تحصد لقب الموسم الثاني من دوري الأئمة النجباء
بعد 8 أيام من البحث | العثور على جثمان عروس المعادي ومفاجأة تفجر جدلًا .. القصة الكاملة
تعليم دمياط تتابع استعدادات استقبال العام الجديد.. ووزارة الشباب تنظم الورشة الأولى للتعليم المدني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: محدش يقدر يزايد على أبناء سيناء ودورهم النضالي

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن


أشاد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بالتحول الميداني والتنموي الكبير الذي شهدته محافظة شمال سيناء، مستحضرًا انطباعاته خلال زيارته الأخيرة للشريط الحدودي ومناطق الشيخ زويد برفقة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وقال بكري خلال حواره على قناة أزهري، «مشينا في الشوارع ورحنا الشيخ زويد والمناطق كلها بقينا نمشي في الشوارع.. بقى هي دي سينا اللي كان في يوم من الأيام معقل للارهاب؟ بقى هي دي سينا اللي كان فيها أزمات ومشاكل عديدة عانى منها أبناء سينا؟ حال الواحد كان سعيد جدا».

وسلط بكري الضوء على التاريخ النضالي الممتد لأهالي المنطقة ودورهم الحاسم مع القوات المسلحة عبر مختلف العقود، مستذكرًا البطولات القديمة والحديثة بقوله: «إحنا عارفين طبعًا كبار سيناء ودورها من زمان مش في 56، في 48، في 67، في 73، في منظمة سيناء العربية»، ومؤكدًا على التضحيات العظيمة التي قُدمت مؤخرًا لمواجهة الجماعات المتطرفة: «شوفنا الحقيقة كمان اللي حصل في الإرهاب والدور اللي لعبه اتحاد قبائل سينا واللي لعبته أيضًا كافة القبائل.. الشيخ عيسى الخرافين ذكر مؤخرًا أن عدد شهداء أبناء سيناء يصل إلى 5000 شخص.. هؤلاء دفعوا الثمن دمائهم دفاعًا عن سينا وعن مصر».

ابن سيناء لا يجب أن يعامل كمواطن من الدرجة الثانية


وطالب بضرورة استمرار دعم أبناء الأرض وتغيير أي مفاهيم سابقة تجاههم، مؤكدًا: «ابن سيناء لا يجب أن يعامل كمواطن من الدرجة الثانية.. ماحدش يزايد على أبناء سيناء ودورهم النضالي»، ومشددًا على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت متغيرات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، تجعل من سيناء الشريك الأساسي في التنمية والحصن المنيع للبوابة الشرقية لمصر.
 

مصطفى بكري محافظة شمال سيناء اللواء خالد مجاور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بسلاح أبيض بالدقهلية

المتهم

جريمة الشرقية .. عامل يقتل صديقه ويلقى جثتة بجوار قضبان القطار

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في منشأة ناصر لـ 16 نوفمبر

بالصور

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير عن 36 عامًا.. تفاصيل الساعات الأخيرة

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.

أسعار بيجو 301 ‏المستعملة في مصر

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

لأول مرة.. السعودية تحصد جائزة أفضل دولة مستضيفة من فورمولا إي

فورمولا إي
فورمولا إي
فورمولا إي

في زفافها مع رونالدو .. جورجينا ترتدي مجوهرات بـ75 مليون دولار

في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد