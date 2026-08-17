مصطفى بكري: أبناء سيناء خط الدفاع الأول عن الأمن القومي ولا بديل عن الوعي لمواجهة الشائعات

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن «الدولة الوطنية مستهدفة، مشيرًا إلى أن أساليب المواجهة تغيرت بشكل جذري حيث «الاستهداف ما بقاش استهداف عسكري وبس دلوقتي، إنما بقى استهداف العقول.. احتلال العقول بدلا من احتلال الأرض»، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على الاستقرار القومي والمجتمعي.

وأوضح بكري خلال حواره في برنامج "ساعة من سينا" المذاع على قناة أزهري، أنه «منذ حقبة الثمانينات في القرن الماضي انتشر ما سمي بحروب الجيل الرابع وهي حروب متعددة الوجوه»، لافتًا إلى أن خطورتها تكمن في محاولات السيطرة على الفكر الجمعي، متابعًا: «أحد وجوهها هي حرب الشائعات.. الحرب التي تريد بالفعل السيطرة والهيمنة على العقول.. تنشر أي معلومة ايا كانت المعلومة ممكن يبقى بعضها صحيح لكن يعاد إنتاجها مرة أخرى بقصد إنه يعمل على تغيير بنية المجتمع والتفكير».

وشدد على التقدم التكنولوجي المعقد بقوله: «النهاردة كمان دخلنا مرحلة الذكاء الاصطناعي، يعني يستطيع أن يصنع لك كلام وصورة ويقدمها وكأنك أنت.. حقيقي».

وأشار إلى أن دوافع انسياق البعض خلف هذه الحملات يعود لعدة عوامل تفكك الجبهة الداخلية، موضحًا أن «جزء من هذا الفراغ إلى حد كبير جدا، جزء من ده غياب المعلومة الصحيحة، جزء من ده أيضًا الأمية والأمية الثقافية على وجه التحديد»، مؤكدًا أن هناك جهات تتعمد ذلك بوعي كامل حيث «هناك من يسعى وهو يعرف تماما حقيقة الهدف إلى أن ينشر هذه الشائعة لأغراض سياسية»، معتبرًا أن مناطق الحدود وعلى رأسها سيناء تظل الهدف الأول لهذه المخططات.

نشر الحقائق فورًا للقطع



وشدد على أن سلاح المواجهة الأول هو اليقظة الإيجابية لدى الأفراد، محذرًا من أنه «إذا لم يكن المواطن واعيًا ومدركًا بخطورة التطورات اللي حصلت دي وانعكاساتها في هذه الأمور بالتاكيد هيصدق.. لو صدق ده بيبني عليه حاجات كتيرة جدا»، داعيًا المؤسسات الوطنية والإعلامية إلى ضرورة ملء الفراغ المعرفي ونشر الحقائق فورًا للقطع على أي محاولات تسعى للتشكيك في الإنجازات والرموز الوطنية.