مصطفى بكري: مصر رفضت التهديدات والإغراءات للتفريط في الأشقاء بغزة

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن تفاصيل ومواقف حاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عقب اندلاع أحداث غزة، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت ولا يقبل المساومة.



واسترجع بكري- خلال حواره في برنامج "ساعة من سينا" على قناة أزهري- كواليس لقاء مهمة قائلًا: «في 10 أكتوبر 2023 بعد عملية طوفان الأقصى بثلاث أيام، كنا في اجتماع مع السيد الرئيس في أكاديمية الشرطة مع مجموعة من الصحفيين والقيادات.. السيد الرئيس قال في الآخر: أنا تعمدت أسمع رأيكم، لكن أنا عايز أؤكد على حاجتين: لا تهجير ولا تصفية للقضية الفلسطينية».

وأضاف بكري أن الموقف المصري الصارم صمد أمام كل ضغوط الأحداث، موضحًا أنه «رغم كل التهديدات والإغراءات التي تمت؛ مصر ما زالت على موقفها، وهي التي تسعى الآن إلى حماية الشعب الفلسطيني وتقديم المزيد من المساعدات».

المصابين أبناء سينا كانوا بياخدوا أدوية ويروحوا يجيبوا الجرحى

وواصل: «إحنا مقدمين أكثر من 75% من حجم المساعدات.. والمصابين أبناء سينا كانوا بياخدوا أدوية ويروحوا يجيبوا الجرحى ويودوهم للمستشفيات، ورئيس فرنسا ماكرون لما راح مع الرئيس السيسي كان مذهول وهو بيشوف الجرحى وتوفير الدولة للرعاية».