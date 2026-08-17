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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري لقوى الشر : قبائل سيناء كتلة وطنية واحدة لا تخترقها الشائعات

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

وجه الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، رسائل قوية ومباشرة للجهات التي تحاول إثارة الفتن بين القبائل السيناوية، مؤكدًا أن هذه المحاولات ستفشل كما فشلت مخططات الاحتلال في السابق.


وقال بكري خلال حواره في برنامج "ساعة من سينا" على قناة أزهري،  موجها حديثه لأعداء الوطن: «إلى الجهات المعادية: لن تفلحوا فيما لم يفلح فيه موشي ديان في يوم من الأيام سنة 68 قبل ما يبقى فيه علم ولا تكنولوجيا.. كان الشيخ سالم الهرش بيقول كلمته باسم قبائل سيناء الموحدة تحت الاحتلال الإسرائيلي وأمام البنادق الإسرائيلية».

واستعرض بكري طبيعة الترابط الاجتماعي والعمق العرفي لأبناء سيناء، مستشهدًا بموقف شخصي عام 2009: «حصلت مشكلة بين قبيلتين وكنت رايح مع الشهيد خلف المنيعي، المحافظ وقتها حذرني وقالي لا فيه شرطة ولا جيش، قلتله بس فيه قبائل سيناء.. القبائل دي عندها أصول وتعرف تكرم الضيف وتصلح الأمور»، ومضيفًا: «الترابين لها دورها، السواركة لها دور، التياها لها دور.. ولما عملنا المؤتمر هناك كان كل القبائل موجودة وممثلة، سيناء كتلة وطنية واحدة ووقت الجد كل سينا كانت ضد الإرهاب وتدافع عن الوطن».

كما وجه بكري رسالة خاصة لشباب سيناء لحمايتهم من حروب الجيل الرابع والشائعات الممنهجة، قائلًا: «جيل سيناء الجديد مستهدف في عقله وأفكاره ومواقفه، والجيل ده لازم يمشي على نسق الآباء ومسيرتهم اللي خلدوا تاريخهم بأحرف من نور وكتبوها على تراب سينا بدمهم».

وسائل علم وتكنولوجيا

وتابع مشددًا: «شبابنا النهاردة بكل ما يملك من وسائل علم وتكنولوجيا لازم يدحض الشائعات، وهو اللي يرد على ما ينشر في الفيسبوك وإكس وكل المواقع دي».

مصطفى بكري القبائل السيناوية الفتن مخططات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

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