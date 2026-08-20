الأمم المتحدة: 94% من سكان غزة يحتاجون للمأوى والمساعدات المنزلية الأساسية

أكدت الأمم المتحدة، أن 94% من سكان غزة يحتاجون للمأوى والمساعدات المنزلية الأساسية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت الأمم المتحدة: جهود إزالة الركام وانتشال الجثث في غزة محدودة بسبب القيود على إدخال المعدات الثقيلة والإمدادات الأخرى".

وفي وقت سابق، أطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 261، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وحملت القافلة أكثر من 3,009 أطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت أكثر من 655 طنًا من السلال الغذائية، وما يزيد على 915 طنًا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، إلى جانب نحو 1,440 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.