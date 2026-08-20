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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمود محسن

في وقت تتواصل فيه الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة، تواصل مصر جهودها الإغاثية لدعم الفلسطينيين، عبر تسيير قوافل محملة بالغذاء والدواء والوقود ومستلزمات الإيواء، في مسعى لتلبية جانب من الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع. 

وفي المقابل، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا جديدًا في وتيرة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، لا سيما مع المضي قدمًا في تنفيذ مخطط E1 بالقدس الشرقية، وسط تحذيرات أممية وعربية من تداعياته على مستقبل الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية. 

وبين استمرار الدعم الإنساني لغزة وتصاعد الإجراءات الاستيطانية في الضفة، يبقى المشهد الفلسطيني أمام تحديات إنسانية وسياسية متشابكة ترسم ملامح مرحلة شديدة التعقيد.

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

قال محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن الجهود المصرية لتقديم المساعدات وأشكال الدعم والإغاثة المختلفة لسكان قطاع غزة لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى تسيير قافلة جديدة ضمن قوافل «زاد العزة» من مصر إلى القطاع.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية دارين مصطفى، على قناة إكسترا نيوز، أن القافلة الجديدة التي يتم تفويجها منذ صباح اليوم، انطلقت من أمام معبر رفح البري في اتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإدخال ما تحمله من إمدادات ومساعدات متنوعة، بهدف التخفيف من معاناة سكان القطاع.

وأضاف أن القافلة تضم أطنانًا من المساعدات، من بينها سلال غذائية تحتوي على مواد وسلع غذائية جافة يحتاج إليها سكان غزة، في ظل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.

وأشار إلى أن القافلة تضم أيضًا شاحنات محملة بالمواد الطبية والمستلزمات العلاجية والإغاثية، إلى جانب مستلزمات العناية الشخصية.

كما تشمل القافلة شاحنات محملة بالمشتقات البترولية اللازمة لتشغيل ما تبقى من مرافق حيوية داخل قطاع غزة، من مبانٍ ومخابز ومحطات لتحلية المياه وغيرها من المنشآت التي لا تزال تعمل وتقدم خدمات أساسية للسكان.

ولفت مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن المساعدات تشمل كذلك مستلزمات الإيواء، وفي مقدمتها الخيام والمراتب، لتلبية جانب من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لسكان القطاع.

إسرائيل تتوسع في مخططتها الاستيطاني في الضفة الغربية.. التفاصيل مع مراسلتنا

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن الحديث يدور عن مخطط جديد للتوسع الاستيطاني في منطقة القدس الشرقية، مشيرة إلى أن المخطط دخل بالفعل مرحلة التنفيذ، وفقًا لما أعلنته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولم يعد مجرد مخططات هيكلية.

وأوضحت السلامين خلال مدخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مخطط مشروع «E1» يتضمن بناء عدد كبير من الوحدات الاستيطانية في المنطقة، من شأنها قطع أوصال الضفة الغربية وفصل شمالها عن جنوبها، فضلًا عن عزل مدينة القدس المحتلة ومحيطها عن باقي الأراضي الفلسطينية، بما يهدد إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأشارت إلى أن التوسع الاستيطاني يتواصل بوتيرة متسارعة، وسط إدانات وتحذيرات أممية واسعة، لافتة إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي واحترام القرارات الأممية، وعدم المضي قدمًا في سياسات الاستيطان والتوسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة في الضفة الغربية أدان الخطوة، مشددًا على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية الجانب المرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية.

وكشفت عن صدور إدانات عربية واسعة، من بينها بيان لجمهورية مصر العربية استنكرت فيه التوسع الاستيطاني في أراضي الضفة الغربية، ولا سيما مخطط «E1»، الذي من شأنه تقويض صمود الفلسطينيين وتقليص فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

غزة المساعدات الإنسانية الضفة الغربية العدوان الإسرائيلي القدس الشرقية

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