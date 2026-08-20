مصر وقطر وتركيا يدينون الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة

أدانت جمهورية مصر العربية، ودولة قطر وجمهورية تركيا بصفتهم الدول الوسيطة، بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وتعرب عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة.

وأكدت الدول الوسيطة أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يُقوّض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة، حيث تُبذل جهود مكثفة لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما في ذلك الاجتماع بين مجلس السلام والمسئولين الإسرائيليين، واتخاذ خطوات بناءة في عملية التفاوض.

وشددت الدول الوسيطة على ضرورة التزام إسرائيل التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تُضعف وقف إطلاق النار أو تُؤدي إلى تصعيد التوترات.

وفي ضوء العواقب المدمرة للعدوان الإسرائيلي المستمر في المنطقة، تُجدد الدول الوسيطة دعوتها إلى المجتمع الدولي ومجلس السلام تحت قيادة الرئيس "ترامب" لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لوقف إطلاق النار ووفق قرار مجلس الامن رقم ٢٨٠٣، وممارسة ضغط فعّال لمنع أي تصعيد إضافي.