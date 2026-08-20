رئيس وزراء قطر: نكثف جهودنا الدبلوماسية للضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق غزة

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، إن بلاده ستكثف جهودها الدبلوماسية على المستوى الدولي للضغط على إسرائيل من أجل الوفاء بالتزاماتها في المرحلتين الأولى والثانية من خطة السلام في قطاع غزة.

وأضاف وزير خارجية قطر في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن الجانب الإسرائيلي لا يفي بالتزاماته في قطاع غزة، ويواصل التصعيد العسكري داخل القطاع، محذرًا من أن استمرار التصعيد ينعكس سلبًا على أمن واستقرار المنطقة.

ونوه أن قطر تتطلع إلى قيام الجانب الأمريكي بدوره، بالتوازي مع التحركات والجهود التي تبذلها مصر وتركيا وقطر لتفعيل خطة السلام، بما يضمن وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن المنطقة تمر بظروف بالغة الصعوبة، وتشهد صراعات وتوترات متصاعدة، داعيًا الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى العمل مع دول المنطقة من أجل احتواء التصعيد.

وشدد على أن استمرار حالة التوتر والصراعات في المنطقة ستكون له تداعيات سلبية على مختلف دول الإقليم، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحفاظ على الأمن والاستقرار.