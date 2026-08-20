رئيس وزراء قطر: المنطقة أمام مرحلة مفصلية.. ونرفض تحويل حرية الملاحة إلى أداة للابتزاز السياسي

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، إن قطر ومصر أجرتا مباحثات معمقة مع القيادة المصرية حول تطورات الأوضاع في الأرضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين بشأن قضايا المنطقة.

وأضاف وزير خارجية قطر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أنّ الجانبين بحثا بشكل أساسي الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية بعد قبول الفصائل الفلسطينية بخطة السلام، وأن «الكرة في ملعب الجانب الإسرائيلي».

وأشار إلى أن مصر وقطر وتركيا بذلت جهودًا كبيرة ومشتركة لتحقيق تقدم في خطة السلام الخاصة بغزة، معربًا عن القلق من استمرار الخروقات الإسرائيلية والتصعيد ضد المدنيين، إلى جانب تصاعد الأنشطة الاستيطانية والتجاوزات في لبنان وسوريا.

وأوضح أن التحركات الإسرائيلية تسهم في زعزعة استقرار المنطقة، في ظل ما وصفه باستمرار الرفض الإسرائيلي للسلام.

وحول التطورات الإقليمية، قال إنّ المنطقة تشهد ظروفًا صعبة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي خلفت تداعيات سلبية على مختلف دول المنطقة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، مؤكدًا أن الحركة الملاحية يجب ألا تتحول إلى أداة للابتزاز السياسي من جانب أي طرف، مع إدانة أي محاولات لعرقلة حركة الملاحة الدولية.

وأعرب رئيس الوزراء القطري عن أمله في عودة المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مصر وقطر، خاصة على مستوى وزيري الخارجية، لمواجهة التحديات الإقليمية ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار.