رئيس وزراء قطر: ندعم استقرار ليبيا والسودان ونتمسك بحرية الملاحة في هرمز

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، دعم بلاده لوحدة واستقرار ليبيا والسودان وجميع الأراضي العربية، مشددًا على أهمية الحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها.

وشدد رئيس الوزراء القطري على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، باعتبارهما من الممرات البحرية الحيوية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على أمن الملاحة الدولية وتجنب أي إجراءات من شأنها تهديد حركة التجارة.

وفيما يتعلق بالتوترات الإقليمية، أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن تطلعه إلى العودة إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدًا أهمية استمرار المسار الدبلوماسي والحوار باعتبارهما الطريق نحو خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة