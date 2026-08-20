قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاسبينا تبع مرتضى منصور.. نادي الزمالك يتخلى عن 7 موظفين دون الرجوع إليهم.. إنفراد
أنقرة: سنواصل حماية سوريا.. وعلى إسرائيل وقف هجماتها "المتهورة"
قبل عودة المدارس .. كيف ترفعين مناعة طفلك استعدادًا لبدء الدراسة؟
يومان أم ثلاثة؟.. إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص رسمياً
مصر تفوز باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي
استقالات تضرب فيفا.. 3 اتحادات قارية تدرس سحب الثقة من إنفانتينو لهذا السبب
خلاف على إيجار محل .. القبض على طرفي مشاجرة بمدينة نصر
الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي لمنحتي الماجستير والدكتوراه للعاملين
الجيش اليمني: نفذنا 81 عملية عسكرية نوعية خلال الــ 24 ساعة الماضية ضد ميليشيا الحوثي
رئيس وزراء قطر لـ«صدى البلد»: حرية الملاحة في هرمز ليست رهينة للابتزاز السياسي
أمطار رعدية وسيول تطرق الأبواب.. اضطرابات جوية تضرب الشرق الأوسط | ما السبب؟
عبد العاطي: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتنفيذ استحقاقاتها والتزاماتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس وزراء قطر: جهود كبيرة للوسطاء لإنجاح خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة

رئيس وزراء قطر
رئيس وزراء قطر
شيماء جمال

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن مباحثاته مع الجانب المصري تناولت أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في مدينة العلمين، أن إسرائيل تواصل خروقاتها وقتل المدنيين في قطاع غزة.

وأشار إلى وجود جهود كبيرة يبذلها الوسطاء من أجل إنجاح خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، مؤكدًا أن الالتزامات المتعلقة بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة لم تُنفذ.

وأردف: نعول على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق غزة.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، دعا الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الولايات المتحدة وإيران إلى العودة إلى مذكرة التفاهم، والعمل على تسوية الخلافات من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية.

غزة الوسطاء رئيس وزراء قطر إسرائيل إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

الدولار

في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة

ترشيحاتنا

حريق

السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بشبرا الخيمة

«شفاء الأورمان» بالأقصر يستقبل وفداً من الهلال الأحمر لدعم مرضى السرطان بالصعيد

«شفاء الأورمان» بالأقصر يستقبل وفداً من الهلال الأحمر لدعم مرضى السرطان بالصعيد

مبادرة سلامتك تهمنا

مديرية العمل.. «سلامتك تهمنا» مبادرة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد