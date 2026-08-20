رئيس وزراء قطر: جهود كبيرة للوسطاء لإنجاح خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن مباحثاته مع الجانب المصري تناولت أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في مدينة العلمين، أن إسرائيل تواصل خروقاتها وقتل المدنيين في قطاع غزة.

وأشار إلى وجود جهود كبيرة يبذلها الوسطاء من أجل إنجاح خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، مؤكدًا أن الالتزامات المتعلقة بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة لم تُنفذ.

وأردف: نعول على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق غزة.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، دعا الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الولايات المتحدة وإيران إلى العودة إلى مذكرة التفاهم، والعمل على تسوية الخلافات من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية.