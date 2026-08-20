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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس وزراء قطر: وقعنا 4 اتفاقيات في عدة مجالات لتوسيع التعاون مع مصر

وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري
إسراء صبري

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن العلاقات مع مصر أخوية وراسخة، مشيرا إلى أن مشروع علم الروم سيكون إضافة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر.

وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره المصري، وقعنا 4 اتفاقيات مع مصر في عدد من المجالات، كما بحثنا إمكانية إيجاد حلول لتعطل سلاسل الإمداد.

وأكد على دعم وحدة واستقرار ليبيا والسودان وجميع الأراضي العربية، مشددا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.

وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نتطلع للعودة إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

ولفت إلى انه تمت مناقشة أمن واستقرار المنطقة والأوضاع في قطاع غزة، متابعا: إسرائيل تواصل خروقاتها وقتل المدنيين في غزة.

واضاف هناك جهود كبيرة يبذلها الوسطاء لإنجاح خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة.

وزير الخارجية القطري مشروع علم الروم الأراضي العربية مضيقي هرمز

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