الرئيس السيسي: نواصل التنسيق مع قطر لتثبيت وقف الحرب في غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار التنسيق والتعاون بين مصر وقطر من أجل تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الالتزامات الواردة في خطة وقف الحرب.

وتناول اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على أهمية تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف للبدء سريعًا في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما شدد الجانبان على ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع مواصلة التنسيق بين البلدين من أجل تنفيذ اتفاق وقف الحرب، ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.



