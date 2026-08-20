توقيع حزمة اتفاقيات بين مصر وقطر أبرزها في قطاع الصحة

رحب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بوزير الخارجية القطري والوفد المرافق له، موضحًا أن اليوم شهد استضافة اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر.



وقال وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، إنّ ذلك حدث بمشاركة وزارية رفيعة المستوى من الجانبين، وهو ما تشهد فيه العلاقات السياسية ومسار التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين نقلة نوعية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، بالعمل على مزيد من الارتقاء وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد أنه جرى التوقيع اليوم على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة من بينها قطاع الصحة، وكانت هذه الدورة فرصة مناسبة أجرى خلالها مباحثات مستفيضة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن في إطار التواصل اليومي والتشاور القائم بينهما والاتفاق على ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين إلى خطوات ملموسة تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين من خلال مضاعفة حجم التجارة والتبادل التجاري بين البلدين والذي شهد خلال العام المنصرف لوحده زيادة بنسبة 80%.

وأضاف أنه ونظيره القطري اتفقا أيضاً بحضور وزير الاستثمار على توسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتشرف الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم بمقابلة الرئيس السيسي وكان لقاءً شديد الود ويعكس الدفء في العلاقات بين قيادتي البلدين وبين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وأكمل أنهما اتفقا على التطلع لإقامة وإجراء النسخة الثالثة لمنتدى الاستثمار المصري القطري، كما يُبحث في تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال في البلدين، وبما يؤكد على تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المتبادلة، واتفقا -أيضاً- على ضرورة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين لا سيما بعد إتمام صفقة علم الروم في الساحل الشمالي.

وأعرب وزير الخارجية عن الترحيب الكامل بالإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من المشروع منذ أيام بحضور رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تدشين مشروعات أخرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.