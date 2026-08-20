عبد العاطي: نقلة نوعية في العلاقات وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات القطرية بمصر

قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إن هناك نقلة نوعية في العلاقات بين مصر وقطر خلال الفترة الماضية، ونسعى لتعميق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، سواء الطاقة أو المواد الغذائية.

ولفت خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره القطري إلى أن صفقة علم الروم تتجاوز الـ 29 مليار دولار، وتلك المشروعات تحقق المكاسب المشتركة، وهناك شراكات استراتيجية في العديد من المجالات الصناعية والدوائية.

واسترسل: الأمور ستسير بشكل جيد للغاية خاصة مع الإرادة السياسية القوية المشتركة بين البلدين، ونعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمارات القطرية في مصر.