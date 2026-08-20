أنقرة: سنواصل حماية سوريا.. وعلى إسرائيل وقف هجماتها "المتهورة"

طالبت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إسرائيل بوقف "الهجمات المتهورة" ضد سوريا والالتزام بالقانون الدولي، مؤكدة أن هذه الضربات تهدد السلام والأمن في المنطقة.



وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنقرة "ستواصل بإصرار حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها والعمل على تحقيق بنية مستقرة وآمنة"، مشددة على أنه "لا يمكن قبول أي هجمات تنتهك سيادة دمشق".

نفي تركي لوجود عسكري في قاعدة أبو الظهور

نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية بمحافظة إدلب قبل أو أثناء الغارات الإسرائيلية التي استهدفتها يوم الثلاثاء.

وقالت: "لم يكن هناك أي وجود عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية"، موضحة أنقرة ستواصل دعم جهود دمشق لتطوير قدراتها العسكرية وبنيتها التحتية.

دعوة لموقف دولي ضد "تصرفات إسرائيل"

دعت الدفاع التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "أكثر واقعية وفعالية" لمواجهة ما وصفته بـ"تصرفات إسرائيل التي تهدد السلام والاستقرار"، محذرة من "ترسيخ فكرة أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية ضد دول المنطقة أمر معتاد ومقبول".

تصعيد لفظي بين كاتس وأردوغان

من جانبه، شن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هجوماً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهماً إياه بجر تركيا إلى "مغامرات خطيرة" في سوريا.

وقال كاتس في منشور على منصة "إكس": "إسرائيل لن تسمح لأي أحد بتهديد أمنها"، في إشارة إلى التوتر المتصاعد بين تل أبيب وأنقرة على خلفية الملف السوري.

خلاف حول القاعدة الجوية

جاء التصعيد بعد غارات إسرائيلية استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية قرب حلب الثلاثاء، والتي بررتها حكومة بنيامين نتنياهو باحتمال نشر قوات تركية فيها.

ونفت تركيا وسوريا هذه المزاعم، وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لموقع "أكسيوس" إن زيارة ضباط أتراك للقاعدة قبل أيام كانت في إطار "التعاون العسكري والتدريب وتبادل الخبرات"، وليس لإنشاء قاعدة دائمة.

واشنطن تتحرك لتجنب صدام إقليمي

في سياق متصل، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن واشنطن تعمل على إنشاء "آلية لتجنب الصدام" بين إسرائيل وتركيا وسوريا، ووصف الضربات الإسرائيلية بأنها "تصعيد غير ضروري".

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن "عملية لخفض التصعيد قيد التأسيس"، مضيفاً: "رأت إسرائيل تركيا تتقدم جنوباً واعتبرت ذلك تهديداً محتملاً، لكن لم يسفر أي إجراء عن سقوط ضحايا".

تركيا وإسرائيل تتنافسان على النفوذ في سوريا

وتعد تركيا لاعباً رئيسياً في سوريا منذ 13 عاماً، حيث دعمت فصائل المعارضة وأرسلت قوات لكبح الجماعات الكردية.

أما إسرائيل فتخشى من تنامي النفوذ التركي في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد عام 2024، وشنت ضربات متكررة منذ ذلك الحين، وقالت إنها تهدف لحماية أمنها والطائفة الدرزية في جنوب غرب سوريا.

ويأتي التصعيد في وقت حساس داخلياً في إسرائيل، قبيل انتخابات 27 أكتوبر، حيث تواجه حكومة نتنياهو ضغوطاً بشأن ملف الأمن بعد هجوم 7 أكتوبر 2023.

