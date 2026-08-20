عبد العاطي: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتنفيذ استحقاقاتها والتزاماتها

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنّ الرؤية المصرية القطرية متطابقة، مشددًا، على أن هذا التنسيق الكامل بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات هو الذي أثمر التقدم والتطور اللافت فيما يتعلق بقبول الفصائل الفلسطينية بمبدأ تسليم وحصر السلاح في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، أن التعاون والتنسيق الكامل مع قطر وتركيا هو الذي حقق هذا الأمر، مؤكدًا، على أهمية الدور الأمريكي، حيث تم تحقيق إنجاز كبير وقبلت حماس والفصائل الفلسطينية بتسليم السلاح، ومن ثم، فإنه على الطرف الإسرائيلي أن يقابل هذه التحركات الإيجابية بتحركات مماثلة.

وتابع، أن كل ما هو مطلوب تنفيذ استحقاقات كل طرف طبقا لخطة الرئيس ترامب للسلام، مشيرًا إلى وجود اتصالات مكثفة مصرية قطرية مع الأصدقاء في الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية، مفسرًا ذلك، بأن هذه المسألة تهم المجتمع الدولي.

وأوضح، أن المجتمع الدولي لابد أن يتولى مسؤولياته في أوروبا وروسيا الاتحادية أو الصين أو الهند أو غيرها بالإضافة إلى الولايات المتحدة، حيث، إنه على الجميع أن يتحرك ويضغط في اتجاه إلتزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقاتها وإلتزاماتها.

وأشار، إلى أن استحقاقات المرحلة الأولى لم يتم تنفيذها بشكل كامل بعد مرور عام، سواء على المستوى الإنساني أو الطبي أو الإغاثي أو التعافي المبكر، مستدركًا: «فما بالنا بالمرحلة الثانية، خاصة بعد حل العقدة الرئيسية فيما يتعلق بالمرحلة الثانية بعد القبول بتسليم السلاح للجنة الوطنية الفلسطينية بإشراف من قوة الاستقرار الدولية».

وأعرب عن تطلع مصر في استمرار الولايات المتحدة في جهودها القيادية للعمل على ضمان إلتزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ كل تعهداته إلتزامته، لأن هذه الخطة مرتبطة بالرئيس ترامب، وهو رجل السلام ويتم التعويل على تدخله الشخصي المباشر لفرض هذه الرؤية والعمل على تنفيذها وضمان إلتزام كل طرف من الطرفين الرئيسيين بتنفيذ استحقاقاته.

وأوضح، أن الطرف الفلسطيني تعهد بتنفيذ إلتزاماته كاملة، وبالتالي، فإن الكرة في ملعب الطرف الآخر لكي يلتزم بتنفيذ هذه التعهدات بعيدا عن أي تجاذبات داخلية قد يتم الحديث عنها.