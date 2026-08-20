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وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان خفض التصعيد وتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان خفض التصعيد وتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي
فرناس حفظي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا من هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، اليوم الخميس ٢٠ أغسطس، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة والتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين ضرورة العودة الى المسارات الدبلوماسية وخفض حدة التصعيد العسكري الجاري بالمنطقة.  

كما تناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة بذل الجهود لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في قطاع غزة، ودفع إسرائيل إلى الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى وخارطة الطريق، بما يفتح المجال أمام تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية تثبيت التهدئة واستكمال المسار نحو تحقيق السلام والاستقرار.

وفي هذا السياق، أكد الوزيران أن الفصائل الفلسطينية أبدت تجاوباً بشأن حصر السلاح، مؤكدين أن الكرة الآن أصبحت في الملعب الإسرائيلي، وعلى الجانب الإسرائيلي التجاوب مع الجهود الرامية للتنفيد خطة الرئيس الامريكى، بما يسهم في تهيئة الأجواء لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها بما فيها الانسحاب الاسرائيلي من القطاع وادخال المساعدات الإنساني وازالة العوائق التي تحول دون دخول العدد المتفق عليه من الشاحنات بحوالى ٦٠٠ شاحنة يوميا وبدء مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار ودخول اللجنة الوطنية وعناصر الشرطة الفلسطينية وقوة الاستقرار الدولية.

كما تناول الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، حيث حذر الوزيران من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروع E1 الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله من تهديد خطير لوحدة الأراضي الفلسطينية، وخاصة من خلال فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما تناول الوزيران الأوضاع في سوريا على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية ستجدات القضايا الإقليمية المسارات الدبلوماسية القضية الفلسطينية قطاع غزة

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