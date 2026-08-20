وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: نرغب في تنفيذ اتفاق غزة للتوصل إلى حل سلمي ومستدام

أكد ستيفن دوتي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أن علاقات المملكة المتحدة ومصر تكتسب أهمية بالغة وتجمعهما روابط اقتصادية ممتازة.

وقال دوتي في لقاء خاص للقاهرة الإخبارية"، :" لمصر دور محوري ونتعاون معها في مواجهة العديد من التحديات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف دوتي: مصر والمملكة المتحدة بحثتا التعاون في مواجهة تحديات الأمن البحري".

وتابع دوتي: “يجب ضمان إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لدعم السكان ودرء خطر تفاقم المجاعة”.

واكمل دوتي:" نرغب في تنفيذ اتفاق غزة للتوصل إلى حل سلمي ومستدام فيما يتعلق بالقطاع".

