محافظ دمياط يلتقي مديرة المالية الجديدة لبحث عدد من ملفات العمل

التقى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأستاذة نجلاء سعد عبد الغني، مديرة المديرية المالية الجديدة، وذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، حيث قدم المحافظ التهنئة لها بمناسبة توليها مهام عملها، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عملها.

وخلال اللقاء، تابع محافظ دمياط آخر المستجدات بخطة المديرية المالية ، والخطط المستهدفة لتطوير الأداء وتعزيز جهود المديرية خلال المرحلة المقبلة ، وبحث آليات العمل لتعظيم موارد الدولة والارتقاء بمستوى الأداء بتلك المنظومة .

كما ناقش اللقاء مقترح إعداد برامج ودورات تدريبية للعاملين بالمحافظة تستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية ، بما يسهم في تطوير مهاراتهم والارتقاء بمستوى الأداء .

التنسيق مع المحافظة

وأكد محافظ دمياط أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة والمديرية المالية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المالي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم خطط المحافظة وتحقيق مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة.