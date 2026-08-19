بريطانيا تضيف 7 أفراد وكيانات على صلة بإيران إلى قائمة العقوبات

أعلنت بريطانيا إضافة 7 أفراد وكيانات مرتبطة بإيران إلى قائمة العقوبات البريطانية، في أحدث تحرك من جانب الحكومة البريطانية ضد طهران، على خلفية أنشطة وصفتها لندن بأنها تهدد الأمن والاستقرار.

وتأتي العقوبات الجديدة في ظل تصاعد التوتر بين بريطانيا وإيران، وسط تحركات غربية تستهدف أفراداً وكيانات إيرانية متهمة بالمشاركة في أنشطة تعتبرها الحكومات الغربية مخالفة لمصالحها الأمنية.

وتشمل العقوبات البريطانية عادةً تجميد الأصول ومنع الأشخاص والكيانات المدرجة من إجراء معاملات مالية مع جهات بريطانية، كما يمكن أن تتضمن قيوداً على السفر بحسب طبيعة العقوبة المفروضة.

ويأتي القرار البريطاني في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران والدول الغربية توتراً متزايداً، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية، إلى جانب قضايا أمنية أخرى.

وتؤكد الحكومة البريطانية أن العقوبات تمثل إحدى أدوات الضغط على إيران، وتستهدف الجهات التي ترى لندن أنها تشارك في أنشطة تهدد الأمن البريطاني أو الدولي، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الحلفاء بشأن التعامل مع طهران.

ومن جانبها، عادةً ما ترفض إيران العقوبات الغربية المفروضة عليها، وتعتبرها تدخلاً في شؤونها الداخلية وسياسة ضغط تستهدف التأثير في قراراتها.

ويعكس إدراج الأفراد والكيانات الجديدة استمرار النهج البريطاني القائم على استخدام العقوبات كوسيلة للضغط على إيران، في ظل حالة التوتر الإقليمي والدولي الراهنة.

ومن المتوقع أن تظل العقوبات الغربية على إيران محوراً رئيسياً في العلاقات بين طهران ولندن خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن الملفات الأمنية والنووية والإقليمية.

