أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير أجرى اليوم جولة ميدانية برفقة قادة بالجيش في جنوب سوريا.

أضاف الجيش الإسرائيلي أن زامير أجرى خلال الجولة مشاورات تقدير للوضع جنوبي سوريا.

خلال ذلك، قال زامير: نعمل في جبهات متعددة تتغير فيها التحديات وسوريا واحدة منها ونرصد ما يجري في سوريا والتغييرات المستمرة ويجب أن نستعد لذلك.

تابع زامير: لن نسمح لقوات معادية بالتموضع عند حدودنا ونعرف كيف نستخدم القوة بشكل دقيق عند الحاجة وفي الوقت الملائم وعلينا منع تطور التهديدات ومنع وجود تهديد عسكري على حدودنا وأنشأنا منطقة أمنية وحزاما فاصلا.

وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير زيارة إلى جنوب سوريا، تلتها ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية شمال غربي سوريا لمنع تعزيز الوجود التركي. كما توغلت قوة إسرائيلية في بلدة جباتا الخشب بالقنيطرة واعتقلت شابين.

و أدانت سوريا الاعتداء وواشنطن تسعى لمنع صدام بين أنقرة وتل أبيب ودمشق.



ولم يحدد الجيش المواقع التي شملتها الزيارة أو هوية الضباط المرافقين، كما لم يعلن اتخاذ قرارات عملياتية جديدة خلالها.

وجاءت الزيارة بعد يوم من تنفيذ الجيش الإسرائيلي ضربة استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال غربي سوريا.



وتوغلت قوة عسكرية إسرائيلية، فجر الأربعاء، في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة شمالي سوريا، حسبما ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".