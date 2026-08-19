ترامب: لا مفاوضات مع إيران إلا عندما تتخلى عن طموحاتها النووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري مفاوضات مع إيران في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الحوار بين الجانبين قد يحدث في مرحلة لاحقة.

وأضاف ترامب أن واشنطن يمكن أن تتحدث مع طهران عندما تتخلى عن طموحاتها النووية، في موقف يعكس استمرار الضغوط الأمريكية على إيران بشأن برنامجها النووي.

ونقلت وسائل الإعلام عن ترامب قوله: «لا مفاوضات مع إيران حاليا وقد يحدث ذلك في وقت ما»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستتحدث مع طهران عندما تتخلى عن طموحاتها النووية.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، وسط تمسك الإدارة الأمريكية بمطالبها المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مقابل تأكيد إيران حقها في تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية.

ويُعد الملف النووي الإيراني أحد أبرز ملفات الخلاف بين البلدين، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما تنفي طهران سعيها إلى تطوير أسلحة نووية وتؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

وتشير تصريحات ترمب إلى أن باب الحوار مع إيران لا يزال مفتوحاً من حيث المبدأ، لكنه مرتبط، وفقاً للموقف الأمريكي، بتغيير طهران موقفها بشأن طموحاتها النووية.

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأوساط الدولية أي تحرك دبلوماسي يمكن أن يؤدي إلى خفض حدة التوتر بين البلدين، وسط مخاوف من تداعيات استمرار التصعيد على أمن المنطقة والاستقرار الإقليمي.