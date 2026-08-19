الحكومة الألمانية: يجب ألا يكون هناك أي ضم إسرائيلي جديد في الضفة

أكدت الحكومة الألمانية، أنه يجب ألا يكون هناك أي ضم إسرائيلي جديد في الضفة الغربية.

ورغم دعم ألمانيا القوي لكيان الاحتلال بشكل واسع رغم الإبادة الجماعية، إلا أن الحكومة الألمانية ترفض وإن بشكل معلن ضم الضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية، وإلا فإنها لم توبخ إسرائيل بشكل واضح كما فعلت حكومات أوروبية أخرى وقفت ضد الاحتلال.

وقبل عدة أيام، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلى، إيال زامير، أنه "سيتم إنشاء مستوطنات جديدة قريبًا في الضفة الغربية".

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال أنه "تتوسع نطاق العمليات العسكرية في الضفة الغربية"، قائلاً إن "الجيش الإسرائيلي يشارك في عدة مهام بالضفة الغربية".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "مستوطنين يعيدون نصب خيمة أمام منازل الأهالي ببلدة قصرة جنوبي نابلس رغم وجود الجيش".