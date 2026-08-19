أسعار سبائك الذهب BTC اليوم .. سبيكة 10 جرام بكام؟

يتابع المواطنون يومياً أسعار السبائك الذهب باعتبارها استثمار رابح في الذهب خاصة مع بدء ارتفاع أسعار الذهب وتوقعات بزيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة، فيلجأ الكثير لـ شراء الجنيه الذهب أو شراء سبيكة 5 جرام أو سبيكة 10 جرام لاستثمار مبلغ مالي في الذهب وحفظه لأطول فترة ممكنة، لذا هناك إقبال كبير على معرفة أسعار سبائك الذهب BTC اليوم الأربعاء.

أسعار السبائك الذهب BTC اليوم الأربعاء 19-8-2026

ما هو سعر سبيكة ذهب btc 1 جرام؟

سجل سعر السبيكة BTC اليوم الأربعاء 19-8-2026، وزن 1 جرام في الصاغة 7273 جنيها.



سعر سبيكة BTC وزن 2.5 جرام

بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم BTC وزن 2.5 جرام في الصاغة 17 ألفا و995 جنيها.

كم سعر سبيكة btc 5 جرام اليوم؟

سجل سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الأربعاء 19-8-2026، وزن 5 جرام بالمصنعية في الصاغة 35 ألفا و865 جنيها.

ما هو سعر سبيكة 10 جرام من BTC؟

فيما بلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات اليوم الأربعاء 19-8-2026 بالمصنعية في الصاغة 71 ألفا و700 جنيه.

سعر سبيكة 20 جرام

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 20 جراما، وتسجل في الصاغة الآن 143 ألفا و360 جنيها.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جراما

ووصل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جراما اليوم الأربعاء 19-8-2026، بالمصنعية في الصاغة إلى 358 ألفا و250 جنيها.

سعر سبيكة 100 جرام

بلغ سعر سبيكة الذهب BTC اليوم وزن 100 جرام بالمصنعية 716 ألفا و300 جنيه.

ارتفاع سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 7109 جنيهات، مقابل 7086 جنيهًا أمس، بزيادة قدرها 23 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6220.38 جنيه، مقابل 6200.25 جنيه أمس، بزيادة قدرها 20.13 جنيه.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5331.75 جنيه، مقابل 5314.50 جنيه أمس، بزيادة بلغت 17.25 جنيه.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4146.92 جنيه، مقابل 4133.50 جنيه أمس، بارتفاع قدره 13.42 جنيه.

ارتفاع أوقية الذهب والجنيه الذهب

وصعدت أوقية الذهب إلى 221114.62 جنيه، مقابل 220399.24 جنيه أمس، بزيادة قدرها 715.38 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل الجنيه الذهب 49763 جنيهًا اليوم، مقابل 49602 جنيه أمس، مرتفعًا بقيمة 161 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر