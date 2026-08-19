قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زامير: لن نسمح لقوات معادية بالتموضع عند حدودنا ونعرف كيف نستخدم القوة بشكل دقيق
وزير الخارجية: أمننا المائي ومصالحنا خط أحمر
عقب صعوده اليوم.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن بالبنوك
مسئول سابق بالبنتاجون: إيران قد توسع نطاق المواجهة باستهداف منشآت أمريكية في أوروبا
مفاجأة سعيدة بشأن حمزة عبد الكريم قبل مباراة الأهلي وبرشلونة
ترامب: نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل
لجان الحصر كلمة السر.. كيف تتحدد قيمة الإيجار القديم الجديدة؟
تحذيرات برلمانية من حقن التخسيس مجهولة المصدر.. وعقوبات رادعة للمخالفين
من 3000 إلى 200 دواء.. خريطة استقرار السوق وروشتة الوصول لـ3 مليارات دولار صادرات
وزير الخارجية السعودي: المملكة تواصل جهودها الرامية إلى خفض التصعيد
ترامب: بناء مهبط جديد للطائرات الرئاسية في البيت الأبيض بتمويل من «سيكورسكي»
الحكومة الألمانية: يجب ألا يكون هناك أي ضم إسرائيلي جديد في الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم .. سبيكة 10 جرام بكام؟

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
رشا عوني

يتابع المواطنون يومياً أسعار السبائك الذهب باعتبارها استثمار رابح في الذهب خاصة مع بدء ارتفاع أسعار الذهب وتوقعات بزيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة، فيلجأ الكثير لـ شراء الجنيه الذهب أو شراء سبيكة 5 جرام أو سبيكة 10 جرام لاستثمار مبلغ مالي في الذهب وحفظه لأطول فترة ممكنة، لذا هناك إقبال كبير على معرفة أسعار سبائك الذهب BTC اليوم الأربعاء. 

من أول جرام.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

أسعار السبائك الذهب BTC اليوم الأربعاء 19-8-2026

 

ما هو سعر سبيكة ذهب btc 1 جرام؟

 

سجل سعر السبيكة BTC اليوم الأربعاء 19-8-2026، وزن 1 جرام في الصاغة 7273 جنيها.
 

سعر سبيكة BTC وزن 2.5 جرام

بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم BTC وزن 2.5 جرام في الصاغة 17 ألفا و995 جنيها.

كم سعر سبيكة btc 5 جرام اليوم؟

 

سجل سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الأربعاء 19-8-2026، وزن 5 جرام بالمصنعية في الصاغة 35 ألفا و865 جنيها.

سعر سبيكة ذهب BTC اليوم في مصر.. قمة جديدة مع ارتفاع الأسعار العالمية

ما هو سعر سبيكة 10 جرام من BTC؟

 

فيما بلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات اليوم الأربعاء 19-8-2026 بالمصنعية في الصاغة 71 ألفا و700 جنيه.

سعر سبيكة 20 جرام

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 20 جراما، وتسجل في الصاغة الآن 143 ألفا و360 جنيها.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جراما

ووصل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جراما اليوم الأربعاء 19-8-2026، بالمصنعية في الصاغة إلى 358 ألفا و250 جنيها.

سعر سبيكة 100 جرام

بلغ سعر سبيكة الذهب BTC اليوم وزن 100 جرام بالمصنعية 716 ألفا و300 جنيه.

سبيكة ذهب بي تي سي – 50 جرام (عيار 24، نقاء 999.9) – معتمدة لحفظ الثروة - 5 Grams – Gold & Silver Bars and Jewelry

ارتفاع سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 7109 جنيهات، مقابل 7086 جنيهًا أمس، بزيادة قدرها 23 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6220.38 جنيه، مقابل 6200.25 جنيه أمس، بزيادة قدرها 20.13 جنيه.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5331.75 جنيه، مقابل 5314.50 جنيه أمس، بزيادة بلغت 17.25 جنيه.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4146.92 جنيه، مقابل 4133.50 جنيه أمس، بارتفاع قدره 13.42 جنيه.

ارتفاع أوقية الذهب والجنيه الذهب

وصعدت أوقية الذهب إلى 221114.62 جنيه، مقابل 220399.24 جنيه أمس، بزيادة قدرها 715.38 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل الجنيه الذهب 49763 جنيهًا اليوم، مقابل 49602 جنيه أمس، مرتفعًا بقيمة 161 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

  • سعر الذهب عيار 24: 7109 جنيهات للجرام.
  • سعر الذهب عيار 21: 6220.38 جنيه للجرام.
  • سعر الذهب عيار 18: 5331.75 جنيه للجرام.
  • سعر الذهب عيار 14: 4146.92 جنيه للجرام.
  • سعر أوقية الذهب: 221114.62 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب: 49763 جنيهًا.
سبيكة 5 جرام سبيكة 10 جرام الجنيه الذهب اسعار الهب اليوم اسعار السبائك الذهب سعر سبيكة btc

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

ترشيحاتنا

قائد القوات البرية الليبية يشارك في احتفالية افتتاح النصب التذكاري

قائد القوات البرية الليبية يشارك في احتفالية افتتاح النصب التذكاري بمصر

ترامب

ترامب: لا مفاوضات مع إيران إلا عندما تتخلى عن طموحاتها النووية

أرشيفية

وزيرا خارجية الأردن وسوريا يبحثان الانتهاكات الإسرائيلية والتطورات الإقليمية

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد