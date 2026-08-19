أسعار الذهب ترتفع مجددًا في مصر.. عيار 21 يسجل 6220 جنيها والجنيه الذهب يقفز 161 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بأكثر من 20 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 161 جنيهًا.

ارتفاع سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 7109 جنيهات، مقابل 7086 جنيهًا أمس، بزيادة قدرها 23 جنيهًا.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6220.38 جنيه، مقابل 6200.25 جنيه أمس، بزيادة قدرها 20.13 جنيه.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5331.75 جنيه، مقابل 5314.50 جنيه أمس، بزيادة بلغت 17.25 جنيه.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4146.92 جنيه، مقابل 4133.50 جنيه أمس، بارتفاع قدره 13.42 جنيه.

ارتفاع أوقية الذهب والجنيه الذهب

وصعدت أوقية الذهب إلى 221114.62 جنيه، مقابل 220399.24 جنيه أمس، بزيادة قدرها 715.38 جنيه.

كما سجل الجنيه الذهب 49763 جنيهًا اليوم، مقابل 49602 جنيه أمس، مرتفعًا بقيمة 161 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7109 جنيهات للجرام.

7109 جنيهات للجرام. سعر الذهب عيار 21: 6220.38 جنيه للجرام.

6220.38 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 18: 5331.75 جنيه للجرام.

5331.75 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 14: 4146.92 جنيه للجرام.

4146.92 جنيه للجرام. سعر أوقية الذهب: 221114.62 جنيه.

221114.62 جنيه. سعر الجنيه الذهب: 49763 جنيهًا.

تأتي هذه الزيادة في أسعار الذهب بالسوق المحلية مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس، مع استمرار متابعة تحركات أسعار الذهب محليًا وعالميًا.