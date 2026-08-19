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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب ترتفع مجددًا في مصر.. عيار 21 يسجل 6220 جنيها والجنيه الذهب يقفز 161 جنيها

الذهب
الذهب
رحمة سمير

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بأكثر من 20 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 161 جنيهًا.

ارتفاع سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 7109 جنيهات، مقابل 7086 جنيهًا أمس، بزيادة قدرها 23 جنيهًا.

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وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6220.38 جنيه، مقابل 6200.25 جنيه أمس، بزيادة قدرها 20.13 جنيه.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5331.75 جنيه، مقابل 5314.50 جنيه أمس، بزيادة بلغت 17.25 جنيه.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4146.92 جنيه، مقابل 4133.50 جنيه أمس، بارتفاع قدره 13.42 جنيه.

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ارتفاع أوقية الذهب والجنيه الذهب

وصعدت أوقية الذهب إلى 221114.62 جنيه، مقابل 220399.24 جنيه أمس، بزيادة قدرها 715.38 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

كما سجل الجنيه الذهب 49763 جنيهًا اليوم، مقابل 49602 جنيه أمس، مرتفعًا بقيمة 161 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

  • سعر الذهب عيار 24: 7109 جنيهات للجرام.
  • سعر الذهب عيار 21: 6220.38 جنيه للجرام.
  • سعر الذهب عيار 18: 5331.75 جنيه للجرام.
  • سعر الذهب عيار 14: 4146.92 جنيه للجرام.
  • سعر أوقية الذهب: 221114.62 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب: 49763 جنيهًا.
أسعار الذهب الان

تأتي هذه الزيادة في أسعار الذهب بالسوق المحلية مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس، مع استمرار متابعة تحركات أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

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