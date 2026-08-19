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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق المؤتمر العلمي الطلابي السادس «علماء المستقبل 6» بجامعه دمياط

جامعه دمياط
جامعه دمياط
زينب الزغبي

اعلن  قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعه دمياط، عن انطلاق المؤتمر العلمي الطلابي السادس «علماء المستقبل 6» يومي ٢٥ و ٢٦ أغسطس الجاري، بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية والطلاب الوافدين.

 وذلك لعرض أبحاثهم ومشروعاتهم العلمية والفنية، وتبادل الخبرات والأفكار في مختلف المجالات العلمية.
ويأتي المؤتمر انطلاقًا من رؤية الجامعة في إعداد جيل من الباحثين المتميزين، وتنمية مهارات الطلاب في البحث العلمي والإبداع والعمل الجماعي والقيادي والتنافسي، فضلًا عن تشجيع الطلاب ذوي الكفاءات العلمية والبحثية، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض أعمالهم ومناقشتها، بما يسهم في إثراء منظومة البحث العلمي والارتقاء بمستوى التعليم الجامعي.


 ياتى ذلك في إطار حرص جامعة دمياط على دعم البحث العلمي وتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط

و أكد الدكتور محمد فضل الحديدي مدير المركز الإعلامي بالجامعة، أن  فعاليات المؤتمر  تتضمن عددًا من المحاور والمجالات البحثية، من بينها: العلوم الأساسية والبيئية، والعلوم الطبية، والهندسية والزراعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم التجارية وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، والتاريخ والآثار، والفنون بمختلف مجالاتها، والدراسات القانونية، والسياحة والفندقة، والتربية الرياضية وعلوم الصحة، والإعلام والصحافة، والدراسات النوعية، والجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.
كما يصاحب المؤتمر معرض فني وعلمي لأعمال الطلاب، إلى جانب تقديم جوائز للبحوث والأعمال الفنية والعلمية المتميزة.

 

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