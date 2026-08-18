انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني من «مهرجان شاطئ الفن» برأس البر ودمياط الجديدة

انطلقت فعاليات الأسبوع الثاني من حفلات «ليالي شاطئ الفن» بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، بحضور الأستاذة نجوى كيوان، مدير عام فرع ثقافة دمياط، وذلك ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة بمحافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي.

وشهدت الفعاليات عروضًا غنائية وفلكلورية وإيقاعات شرقية واستعراضات مستوحاة من التراث المصري بمختلف ألوانه الساحلية والبدوية والصعيدية والنوبية، إلى جانب عروض للأطفال وورش فنية وحكي واكتشاف المواهب، وذلك على المسرح الروماني بمنطقة اللسان برأس البر والحديقة المركزية بدمياط الجديدة.

ويشارك في فعاليات المهرجان عدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، من بينها فرق البحيرة والمنيا وتوشكى والمنصورة والغربية ومصطفى كامل، إلى جانب فرق أطفال دمياط والأنفوشي، وسط إقبال من المصطافين.

ويأتي المهرجان برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار المشروع القومي للفنون «الثقافة حياة»، ويتضمن 38 عرضًا فنيًا مجانيًا، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.