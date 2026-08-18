محافظ دمياط يعقد اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية والمدن الجدد

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مساء اليوم بديوان عام المحافظة، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية والمدن الجدد، وذلك عقب اعتماده حركة التنقلات الأخيرة، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد محافظ دمياط أن خدمة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني المستمر، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والمدن بضرورة المتابعة اليومية لمختلف الملفات والقطاعات، ورصد أي أوجه قصور والتعامل معها بصورة فورية، مع التأكيد على متابعة منظومة التصالح في مخالفات البناء، وانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى.