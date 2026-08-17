قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة والدة مشير حنفي نجم الأهلي السابق
الطب والهندسةو الأعمال والآداب.. تفاصيل كاملة تساعدك في اختيار مسار البكالوريا
طهران تتحدى واشنطن: لا نعترف بمهلة الـ60 يوما.. والمفاوضات فقدت جدواها
النار تلتهم الكرفانات .. حريق أمام نادي وادي دجلة في وصلة دهشور
رئيس لبنان: ملتزمون بتطبيق اتفاق الإطار.. وإسرائيل لن تحقق أهدافها بالقوة العسكرية
وزير التعليم: نسعى لوصول نسبة ضعف القراءة والكتابة بين طلاب المدارس لـ0%
نبيل فهمي : أطالب باتخاذ موقف دولي موحد إزاء مساعي إسرائيل لإفشال خارطة طريق غزة
محافظ المنيا يسلم 550 عقدا جديدا .. ويؤكد : التيسير على الجادين فى إنهاء ملفات التقنين
تراجع جديد للدولار في ختام تعاملات البنوك .. شوف وصل كام
غير مرخصة | الصحة تغلق عيادة قوام للتغذية العلاجية بالدقهلية
حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 20%|وزير التعليم يحسم الجدل
الأرصاد : استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على خطة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

ترأس  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا موسعا لمناقشة مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الناتجة عن تغير المناخ بالمدن الساحلية بمحافظة دمياط.

وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور محمد فلفل، ممثل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والدكتور محمد أحمد ممثل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور طارق السيد قمباز رئيس الفريق وخبير حوكمة المياه والبنية التحتية ومستشاري الشمال والجنوب، إلى جانب عدد من خبراء التخطيط الحضري مستشاري الشمال والجنوب وخبراء التغيرات البيئية والمناخية، ومديري المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

استعرض الاجتماع أهداف مشروع " تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الناتجة عن تغير المناخ بالمدن الساحلية بمحافظة دمياط" ، الذي يستهدف الحد من الآثار الناتجة عن الظواهر المناخية، ووضع وتفعيل خطط لحماية المدن الساحلية من الآثار الناتجة عن تلك الظواهر، وذلك في إطار الخطة القومية للتكيف مع التغيرات المناخية، وبالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المشروع.

 وتناول الاجتماع آليات تنفيذ المشروع، واستعراض الرؤية المستهدفة ومحتويات ورش العمل، إلى جانب الخطة الزمنية لتنفيذ أنشطته، والتي تشمل مدن دمياط ودمياط الجديدة ورأس البر وعزبة البرج، بما يتناسب مع طبيعة كل مدينة واحتياجاتها في مواجهة المخاطر المناخية.

في سياق متصل ، تناول الاجتماع نظام الإنذار المبكر، الذي يستهدف تعزيز قدرة المدن على التكيف مع التغيرات المناخية، ويأتي ضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، حيث يشمل تفعيل أنظمة محلية للتعامل مع الظواهر الجوية والتغيرات المناخية، فضلًا عن إعداد خطط توعوية للمواطنين حول آليات التعامل مع تلك الظواهر وسبل الحد من آثارها.

كما ناقش الاجتماع أوجه التكامل والتعاون بين مشروع خطة تعزيز القدرة على الصمود ومشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي في مصر"، لدعم تنفيذ خطط التكيف وحماية المدن الساحلية من الآثار المحتملة للتغيرات المناخية .

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي التغييرات المناخيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

سيارة فيراري CZ26 الخارقة الجديدة

شاهد| فيراري CZ26 الخارقة الجديدة

بورش وفولكس فاجن

الصين تتدخل لإنقاذ فولكس فاجن من أزمة بقيمة 1.7 مليار دولار

أحذية نايكي Book 2 وسيارات شيفروليه إمبالا

استجابة للاعب شهير.. طرح أحذية مستوحاة من سيارات شيفروليه الكلاسيكية

بالصور

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

صبا مبارك تجمع بين الإناقة والأنوثة فى آخر ظهور لها

صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

الموجة الحارة انكسرت.. حالة الطقس لمدة 4 أيام

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد