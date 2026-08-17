فايزة فودة رئيسا لمركز فارسكور.. تعرف على تغيرات المجالس المحلية بدمياط

أصدر الدكتور حسام فوزى محافظ دمياط قرار رقم 911 لسنة 2026 والذى شمل تغيير 8 قيادات بين رؤساء المجالس المحلية على مستوى مدن المحافظة.

شمل القرار تغيير 8 قيادات بين رؤساء المجالس المحلية والتى جاءت على النحو التالى:

المهندسة فايزة فودة رئيس مدينة فارسكور، دكتور سمير عتريس رئيسا لمجلس مدينة الزرقا، المهندس وحيد صلاح بخيت رئيسا لمجلس مدينة ومركز دمياط

كما جاء بالقرار ، المهندسة حنان الأطروش رئيس مدينة الروضة، المهندس ميمي السعداوي رئيسا لمدينة ميت أبو غالب، المستشار محمد عبد الوهاب رئيسا لمركز ومدينة كفر سعد، المهندسة غادة غنام رئيس مدينة السرو ، المهندس السيد الصيرفي رئيس مدينة رأس البر

علي جانب آخر أكدت محافظة دمياط في بيان سابق وجود اهتمام قوى بإنجاز ملفات التصالح وتخفيف الاعباء علي المواطنين خلال التقديم بطلبات التصالح.

وأضافت محافظة دمياط خلال البيان وجود لجان متابعة لقياس مدي إنجاز كل رئيس مدينة لهذا الملف، فضلا عن قيام الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، حملات مكثفة لمتابعة نسب الانجاز داخل هذا الملف.