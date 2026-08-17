تداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 8 سفن وغادرته 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، كما بلغ عدد السفن التي تم تداولها 18 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم الاثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18 ألفا و305 أطنان شملت 200 طن علف بنجر، و1089 طن يوريا، و2400 طن بودرة جبس معبأ، و3788 طن أسمنت معبأ، و1100 طن سكر معبأ و9728 طن بضائع متنوعة.

وتابعت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 56 ألفا و171 طنا شملت 6384 طن خردة، و1338 طن فول، و1368 طن حديد و47 ألفا و81 طن ذرة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 51 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 45 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 262 حاوية مكافئة.

وأفادت بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 49 ألفا و510 أطنان، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 31 ألفا و105 أطنان.

كما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1204 أطنان قمح متجهة إلى صوامع القليوبية، وقطارين بعد أن تم تفريغ 100 حاوية 20 قدمًا قادمة من الأسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5450 حركة.