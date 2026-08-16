مدير أمن دمياط يتابع ميدانيا حادث تصادم بين سيارتين على طريق دمياط- كفر البطيخ

أصيب عدد من الأشخاص، نتيجة لتصادم سيارتين على طريق دمياط الجديدة بعد بوابه الميناء.

وشهد طريق دمياط الجديدة منذ قليل وقوع حادث سير بين سيارتين وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقل اللواء وائل الاشوح مدير أمن دمياط إلى موقع الحادث ومتابعة الموقف بنفسه، وتابع مدير الأمن حركة السير على الطريق، واطمأن على التعامل مع آثار الحادث، موجها بسرعة رفع أى معوقات تعرقل حركة السيارات، والعمل على إعادة السيولة المرورية فى أسرع وقت.